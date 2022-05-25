«Сдает тех, кому обязан всем»: Ровшан Аскеров негативно высказался о Борисе Левине

Журналист Ровшан Аскеров в одном из недавних интервью западным СМИ признался, что коллега Борис Левин подставил его и забыл все хорошее. Когда-то знатоки клуба «Что? Где? Когда?» вместе создавали квиз-клуб «Без дураков».

Однако позже Аскерова выжили из проекта и состава учредителей. Причем, как он думает, виноват в этом именно Борис Левин. По его мнению, бывший товарищ сначала примазывался к друзьям и партнерам, а когда Аскеров эмигрировал, забыл про дружбу.

«Он первым делом выжил меня из проекта, который я придумал. Просто потому что он приспособленец и неплохо понимает, как надо держать нос по ветру. Но и сдает тех, кому обязан всем». Ровшан Аскеров

Напомним, что против Ровшана Аскерова в России возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы после нелестных высказываний о маршале Георгии Жукове. Правда, журналист в России показываться не собирается.

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