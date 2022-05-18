Сергей Жуков: почему распалась группа «Руки Вверх!», сколько раз певец был женат и какое количество детей у него на самом деле

В настоящее время музыкант до сих пор пишет хиты и активно выступает.

Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» до сих пор горячо любимы миллионами поклонников. Живое подтверждение тому — огромные залы, которые ежегодно собирает по городам страны музыкант, исполняя всенародно любимые хиты «Студент», «Чужие губы», «Крошка моя». Как певец пришел к славе, с кем обрел личное счастье и сколько у него детей на самом деле — читайте далее.

Сергей Жуков: детство, родители, национальность

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде. Его отец Евгений Жуков – русский, мать Лилия Хайбуллина – татарка по национальности. У Сергея есть младший брат Михаил, разница в возрасте у них составляет 6 лет.

Музыкой будущий артист начал увлекаться рано, еще будучи школьником. В 14 лет он уже пел в бойз-бэнде «Вася». Также юноша занимался спортом – хоккеем, футболом, единоборствами и бодибилдингом.

По окончании школы Жуков перебрался в Самару и устроился на радио диджеем. Здесь он познакомился с Алексеем Потехиным, который также был ведущим радиошоу. Они сошлись в увлечениях и решили начать совместные выступления.

Сергей Жуков: начало карьеры

С Алексеем Потехиным Сергей Жуков основал группу «Дядюшка Рэй и компания», начал писать музыку в стиле техно и евродэнс. Затем они отправляются в Тольятти, где записывают несколько песен, начинают выступать на местных сценах и в клубах, зарабатывая на жизнь. А в 1995 году переезжают в Москву, чтобы прославиться на всю страну.

Только Москва не сразу покорилась двум талантливым парням. Они два года безуспешно пытались пробиться на сцену, но продюсеры не рисковали браться за никому неизвестный дуэт. В Москве Жуков работал диджеем на московских радиостанциях «Рокс» и «Максимум», параллельно с Потехиным они успели накопить репертуар, с которым позже раскачали танцполы. И с названием тоже смогли определиться — отныне они стали называться группой «Руки Вверх!».

Сергей Жуков: «Руки Вверх!»

Судьбоносным для группы Жукова и Потехина становится участие в фестивале «Нон-стоп – 97» под началом продюсера Андрея Маликова. Парни громко заявили о себе, после чего начали давать концерты на самых разных площадках, начались гастроли по разным городам. В том же году музыканты выпустили свой первый альбом «Дышите равномерно», песни из которого очень быстро обосновались на вершинах радиочартов, а композиции «Малыш» и «Студент» звучали, что называется, из каждого утюга.

В 1998 году «Руки Вверх!» выпустили альбом «Сделай погромче!», взлетев на вершину музыкального Олимпа. На певцов свалилась настоящая слава, а песни брали награду за наградой, хит «Крошка моя» принес исполнителям «Золотой граммофон».

В 1999 году в свет вышел альбом «Без тормозов», проданный тиражом в 12 миллионов копий. Начались разногласия с продюсером из-за финансовых вопросов: за альбом музыканты получили всего 700 долларов, остальное досталось Маликову.

В 2000 году Жуков и Потехин расстались с Маликовым и начали работать самостоятельно. Выходит новый альбом «Здравствуй, это я», очень быстро завоевавший любовь слушателей. А трек «Алешка» и клип на него по сей день занимают особое место в сердцах поклонников группы.

В 2006 года «Руки Вверх!» прекратила свое существование. В качестве причины Сергей Жуков называл появление новых групп, с которыми стало трудно конкурировать. Кроме того, музыканты устали друг от друга и между ними начались музыкальные разногласия.

Жуков и Потехин перестали общаться, каждый из них начал заниматься сольной карьерой. В 2011 году коллектив вновь воссоединился и просуществовал 4 года. За это время музыканты выпустили альбом и несколько синглов. А затем разошлись вновь.

Сергей Жуков: сольная карьера

С 2014 года Сергей Жуков занимается сольной карьерой и использует название «Руки Вверх!» для выступлений. Совместно с братом Михаилом Жуковым он выпустил несколько песен – «Ты мое море», получивший «Золотой граммофон», «Летний вечер», «Невеста-мечта», «Она называла это любовью» и другие, вошедшие в альбом «Засыпай» в 2015 году.

В 2016 году Сергей Жуков исполнил вместе с сыном Энджелом песню «Мужички», а спустя год выступили на «Детской Новой волне».

За карьеру Жуков записал множество дуэтов с разными звездами и коллективами. Например, в 2018 году с Little Big «Слэмятся пацаны», «Наши дети» со Стасом Михайловым, «Мне с тобою хорошо» с «Пиджаков», «Полечу за тобою» с Artik&Asti и другие дуэты.

Выступать с концертами и писать новые песни Сергей Жуков продолжает до сих пор. На время пандемии коронавируса гастроли стали невозможны, но артист нашел выход и выступал онлайн, а также накопил много материала для новых хитов.

Сергей Жуков: другие проекты, бизнес

Сергей Жуков состоялся не только как певец и автор песен, но и музыкальный продюсер. Его первым проектом на этом поприще стала Акула, псевдоним которой принадлежал Оксане Почепе. Ее хиты «Такая любовь», «Кислотный DJ» помнит молодежь того времени до сих пор.

Затем были проекты «Турбомода» и «Алексин», после которых Жуков продюсировал дуэт «Фактор-2». Именно благодаря Жукову парни стали знаменитыми, а срежиссированный им клип «Красавица» — популярным. Сотрудничество Жукова с дуэтом закончилось в 2007 году.

Успех группы «Руки вверх!» Жуков хотел повторить с коллективом «Сказка». В 2007 году группа выпустила дебютный альбом, но взлететь не получилось.

В 2010 году Жуков вместе с женой Региной Бурд начал заниматься бизнесом «Друзья на продажу» – продажей собак редких пород мальтипу и ши-тцу. Кроме того, музыкант является владельцем ресторанов «Бедуин», «МореМоре», сети баров «Руки Вверх!», а также совладельцем семейной кондитерской «Любовь и сладости».

Кроме того, Жуков написал книгу «Звездопад» в 2008 году в соавторстве с журналистом Максимом Петренчуком. Книга посвящена шоу-бизнесу и его законам.

Снялся Жуков и в фильмах. Он сыграл камео в «Интернах» в 2012 году, появился в роли самого себя в комедии «Женщины против мужчин» в 2015 году и в сериале «Физрук» в 2017 году, снялся в эпизоде фильма «Артек. Большое путешествие». В 2021 году на «Пятнице!» вышел сериал «Евгенич», где Жуков исполнил главную роль – продюсера Евгенича.

Сергей Жуков: личная жизнь

На заре своей карьеры в Тольятти на дискотеке Сергей Жуков познакомился со своей первой женой Еленой Добындо. Она была завидной невестой — дочерью вице-президента АВТОВАЗа. Роман музыканта и девушки закрутился не сразу: после переезда Жукова в Москву Добындо тоже оказалась в столице, они пересеклись и поняли, что неравнодушны друг к другу. Начались отношения, переросшие в семью.

В 2001 году Жуков впервые стал отцом – жена подарила ему дочку Александру. Но появление ребенка вскрыло семейные неурядицы, брак дал трещину.

«Саша в своем детстве, к сожалению, столкнулась с тем, что папа все время был в разъездах на концертах. Это, конечно, моя грусть. Я все время был на гастролях. Дочкой и ее воспитанием занималась супруга», — рассказывал Жуков в программе «Судьба человека».

Когда дочке исполнилось четыре года, пара развелась, Елена переехала в США, а Сергей остался в Москве и впал в депрессию. Спасти музыканта смогла новая знакомая – солистка группы «Сливки» Регина Бурд, и в 2007 году пара сыграла свадьбу на острове Самуи.

В семье Жукова и Бурд родилось трое детей. В 2008 году родилась дочь Ника, в 2010 году – сын Энджел, а через 4 года – сын Мирон. Сергей души не чает в детях, и каждую свободную минуту старается проводить с семьей.

В 2017 году Жуков и Бурд вновь сыграли свадьбу, уже в Италии на озере Комо, подтвердив еще раз клятвы в любви и верности друг перед другом.

Сергей Жуков: внешность, похудение

Певец склонен к полноте и к 40 годам испробовал массу способов, чтобы похудеть – борьба с лишним весом занимает большую часть времени музыканта. Он обратился к профессиональному диетологу, сел на диету и смог похудеть на 25 кг. Сегодня при росте 178 см он весит 82 кг.

Сергей Жуков сегодня

В конце 2021 года Сергей Жуков выпустил новый фит с Клавой Кокой – «Нокаут». Композиция об эпохе 90-х навеяна ностальгией по веселой молодости, и пришлась по душе как старшему поколению поклонников, так и фанатам Клавы Коки. Сами звезды отметили, что работать друг с другом им было в удовольствие.

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