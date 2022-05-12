«Ровшан – человек без берегов»: Козлов раскрыл детали конфликта с Аскеровым

По словам продюсера, однажды он даже назвал коллегу подлецом.

Продюсер и знаток Андрей Козлов вспомнил, как однажды назвал подлецом своего коллегу Ровшана Аскерова.

«Мне было стыдно, что я говорил Аскерову: «Вы — подлец». Сейчас у нас отличные отношения. Ровшан один сезон даже играл в моей команде. В эфире нашего ютуб-канала я перед Ровшаном извинился вполне». Андрей Козлов

Как отметил Козлов, он не искал повод сказать Аскерову, что тот подлец.

«Я к Ровшану отношусь трепетно. Многое готов ему простить, как и он мне. Но там назрело это все. Мне потом было стыдно. Это не мой стиль. Жалко, что он не сказал, что я подлец в ответ. Мне бы полегчало. Он человек без берегов, но у него есть границы. Через неделю я подошел и извинился», — заявил Андрей Козлов.

Напомним, что несколько лет назад Ровшан Аскеров и Андрей Козлов поругались в прямом эфире из-за подсказки, которую второй якобы сделал отвечающей на вопрос команде, сообщает «Вокруг ТВ».

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