«Ибо неча»: Маргарита Симоньян назвала Ровшана Аскерова русофобом и шовинистом

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграме» отреагировала на заочный арест участника популярной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
«Московский суд заочно арестовал русофоба и шовиниста Ровшана Аскерова. Ибо неча».
Напомним, что МВД объявляло Ровшана Аскерова в розыск.
Заметим, что Ровшану Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время знаток находится не в России. Он отмечал, что не собирается возвращаться в нашу страну в ближайшие годы.
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