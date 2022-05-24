«Ибо неча»: Маргарита Симоньян назвала Ровшана Аскерова русофобом и шовинистом

Телеведущая отреагировала на заочный арест участника игры «Что? Где? Когда?»

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграме» отреагировала на заочный арест участника популярной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

«Московский суд заочно арестовал русофоба и шовиниста Ровшана Аскерова. Ибо неча». Маргарита Симоньян

Напомним, что МВД объявляло Ровшана Аскерова в розыск.

Заметим, что Ровшану Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время знаток находится не в России. Он отмечал, что не собирается возвращаться в нашу страну в ближайшие годы.

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