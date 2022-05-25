«Стефанович решил их противопоставить»: Соседов рассказал о конкуренции Пугачевой и Ротару

Как отметил музыкальный критик, обе исполнительницы впадали в крайности во время своих музыкальных карьер.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о конкуренции между двумя звездами эстрады – Аллой Пугачевой и Софией Ротару.

«Второй муж Примадонны Александр Стефанович решил противопоставить жену Софии Ротару, потому что там действительно была конкуренция. Ротару – это огромный голос. Могла петь такие песни, как «Родина моя». А вот Пугачева вряд ли смогла спеть эту композицию. Нет тех вокальных возможностей. Там нужно вокально парить». Сергей Соседов

По словам Сергей Соседова, София Ротару много пела патриотических песен. «Она, на мой взгляд, даже несколько перебрала с патриотикой. Так бывает, что меры нет. Все крайности какие-то. Тогда это было фрондой со стороны Пугачевой. Ротару поет, а я не пою. Кобзон поет, а я не пою патриотических песен. Но сейчас спустя годы понимаешь, что это было ошибкой», — заметил Сергей Соседов.

Напомним, что в творчестве Аллы Пугачевой фактически не было патриотических песен. Сегодня многие считают, что это было одной из главных ошибок Примадонны.

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