«Совершенно разные артистки»: Матецкий рассказал, кому было выгодно соперничество Пугачевой и Ротару

Композитор Владимир Матецкий рассказал, кому было выгодно соперничество и постоянные сравнения двух звезд — Софии Ротару и Аллы Пугачевой.

«Думаю, если и было соперничество между этими совершенно разными артистками, то оно было в большей степени умозрительным. Но очень выгодным и нужным людям вокруг, в первую очередь журналистам». Владимир Матецкий

По словам Владимира Матецкого, благодаря подобным противопоставлениям живет музыкальная журналистка во всем мире. В качестве примера, он привел борьбу на музыкальном Олимпе Пола Маккартни и Мика Джаггера, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Матецкий — советский и российский композитор, продюсер, радиоведущий, вице-президент авторского Совета российского авторского общества. Отметим, что 14 мая ему исполнилось 70 лет.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.