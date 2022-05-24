Решила больше не молчать: какую месть придумала Пугачева, если на Галкина заведут дело

С конца февраля Максим Галкин и Алла Пугачева проживают в Израиле. И если комик изначально стал выступать с определенными лозунгами в Сети, то его жена упорно молчит по этому поводу.

Блогер Лена Миро усмотрела в этом верный знак того, что Примадонна планирует расстаться с Галкиным и вернуться на родину. Алла Борисовна подтвердила, что планирует приехать домой к сентябрю этого года, чтобы дети пошли в школу. А вот развод с мужем опровергла.

Публицист Марат Гельман в YouTube-шоу «И грянул Грэм» усмотрел в этом поведении Аллы Пугачевой совсем иное, прямо противоположное. Он полагает, что народная артистка отлично осознает вес своего голоса, поэтому не торопится с высказываниями.

«Я услышал: «Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь». Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — сказал Гельман.

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