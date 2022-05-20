«Это все взаимосвязано»: Сергей Соседов попросил не разделять понятия семьи и родины

Как отметил музыкальный критик, если плохо твоей стране, то и семье нехорошо.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не стоит разделять понятия семьи и родины.

«Родина – это семья, семья – это родина. Я бы не разделял эти слова. Думаю, что Кадыров как раз имел в виду это. Родина как семья. Шире, масштабнее надо смотреть. Кадыров — крупнейший государственный деятель. Конечно, он должен прежде всего думать о своей родине, о людях, о народе. А во вторую очередь о семье. Он — государственный человек. Для него семья – его республика, его люди». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, Отар Кушанашвили поставил семью выше родины, скорее всего, в бытовом смысле. «Семья не может быть без родины. Если плохо твоей стране, то и твоей семье плохо. Если на родине все хорошо, то и семья твоя в порядке. Все это взаимосвязано», — заявил Сергей Соседов.

Ранее главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что для него родина важнее семьи. «Чушь. Мои дети, мой младшенький важнее родины, которую я люблю. Но ставить ее выше мамы, папы, сестры, братьев моих — много ей чести», — ответил на это телеведущий Отар Кушанашвили.

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