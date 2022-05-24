«Этот город идет абсолютно всем»: Нетребко в платке и розовых кюлотах прогулялась по Парижу

Оперная дива приехала в самый романтичный город, где даст концерт впервые за долгое время.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она выступала на самых знаменитых площадках во всем мире. Но в этом году ей пришлось взять отпуск на несколько месяцев.

Из-за ситуации на Украине с ней перестали работать в некоторых театрах. Артистка нисколько не расстроилась. Она провела целый месяц в Египте, где мечтала побывать. А недавно звезда вернулась из Нью-Йорка, где у нее есть квартира.

Несколько дней Анне удалось отдохнуть дома в Вене. Она делилась кадрами с репетиций и устраивала посиделки с друзьями. Оперная дива готовилась к возращению на сцену. И 24 мая она приехала в Париж.

Вместе другой артистка отправилась на вечерний променад. Она предстала в розовых брюках кюлотах и кожаном плаще. Нетребко покрыла голову платком и выбрала босоножки на каблуках. Она прошлась по центральным улочкам и доехала до Эйфелевой башни на тук-туке.

«Красивый Париж! Всем привет из Парижа!» — сказала звезда. «Тиша остался в Вене. Он учится в седьмом классе. с ним остался Юсиф. Я решила на эти несколько дней не брать его с собой. А Юсиф завтра приедет со мной в Ла Скала», — поделилась звезда. «Я не на шпильках. У меня мало кроссовок, это не моя любимая обувь. А сейчас я на каблуках. У меня красивые ноги? Спасибо! Этот город идет абсолютно всем! Такая красота вокруг», — общалась она с поклонниками.

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