«Мы готовимся!»: Нетребко в леопардовом платье в пол покрасовалась на репетиции в Вене

Оперная дива уже на днях вернется на сцену в Париже, а затем выступит в Милане.

Анна Нетребко является известной певицей. Она не скрывает, что ее график обычно расписан на годы вперед. Артистка раньше едва находила время на отдых. Но в этом году с ней перестали работать некоторые театры из-за ситуации на Украине.

Она на почти три месяца уехала в отпуск, посетив Дубай и Египте. А недавно звезда провела несколько недель в Нью-Йорке, где у нее есть квартира.

Но теперь Анна вернулась в Вену, где живет уже много лет. Она проводит время с родными и готовится к возращению на сцену. Певица не скрывает, что скоро даст несколько концертов.

На этот раз она запечатлелась дома во время репетиции. Артистка сначала покрасовалась в леопардовом платье в пол. Она грациозно зашла в комнату и стала петь. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

А потом Нетребко отметилась уже в мини-платье оверсайз с цветочным принтом. Нарядом в стиле бэби-долл она подчеркнула свои стройные ноги.

«Мы готовимся! 25 мая — Париж ! 27 мая — Милан! Концерт „День и ночь!“. Здесь немного наших репетиций с моим пианистом Даниэлем Зарге», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами. «Красота, Анна, брависсимо», «Не перестаю восхищаться вашим голосом!», «Боже, какой голос», «Выглядите превосходно», «Вы дарите миру красоту!», «Акустика в квартире потрясающая», «Обожаю этот ваш бэкстейдж! Это прям шик!» — прокомментировали пост подписчики.

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