Уикенд в Вене: Нетребко в комбинезоне с летним принтом отдохнула с Эйвазовым на природе

Оперная дива вернулась в свой дом в Австрии. Она готовится к возращению на сцену.

Анна Нетребко является известной певицей. Она вступала на самых знаменитых площадках по всему миру. Примечательно, что обычно артистка регулярно гастролирует.

Но в этом году она лишилась работы в некоторых театрах из-за ситуации на Украине. Оперная дива почти на три месяца ушла в отпуск. Она путешествовала, посетив Египет и Турцию. А в мае звезда провела время в Нью-Йорке.

Но теперь Анна находится в Вене. Она уже давно переехала в Австрию и имеет там свою квартиру. Певица делится кадрами с репетиций. Она сообщила, что скоро выступит в Париже и Милане.

Но артистка также находит время для отдыха. 22 мая Нетребко провела время с друзьями и мужем Юсифом Эйвзовым. Она покрасовалась на прогулке в комбинезоне с летним принтом. Мешковатый наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Анна также сделала кудри, а вот от яркого макияжа отказалась. Она покрасовалась в на камеру, когда отдыхала на природе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Ой, как классно! Все зеленое», «У вас роскошный наряд», «Ну просто чудо», «Как похудели», «Любимая пара», «У вас уже лето», «Очень классно выглядите», «Просто шикарно! А как вам идет цвет», «С такой прической у вас особенный шарм», — прокомментировали пост подписчики.

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