А обещал не уезжать: Дмитрий Шепелев покинул Москву, прихватив с собой Екатерину Тулупову

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная отправились «освежиться» в Карелию.

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова обожают путешествия. И острые ощущения, судя по всему.

В теплые майские дни пара, ранее обещавшая не покидать Россию, отправилась охладиться в Карелию.

В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился первыми кадрами из поездки, сообщив, что сейчас в Карелии довольно холодно – всего пять градусов тепла. И это днем.

«Мы очень полюбили Карелию. И несмотря на то, что зима только закончилась, снова поехали на Север. Катя говорит, будет на пару градусов холоднее, чем в Москве. Ну, как сказать», — поделился Дмитрий Шепелев с подписчиками микроблога.

Телеведущий не уточнил, взяли ли они с Екатериной Тулуповой в поездку детей. У пары их трое. Шепелев воспитывает сына Платона от отношений с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

У Тулуповой есть дочь Лада от первого брака. И чуть больше года назад у пары родился совместный сын Тихон. Родители уже давно не показывали мальчика поклонникам.

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