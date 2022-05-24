Завила кудри и стала неузнаваемой: дочь покойной Началовой вышла в свет в маленьком черном платье

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина в сопровождении бабушки и дедушки вышла в свет.
Наследница Началовой побывала на открытии Музыкальной академии своей крестной мамы, известной певицы Ларисы Долиной.
Снимком в компании звезды Вера Алдонина поделилась в микроблоге. В кадре она предстала в неожиданном образе. Вера Алдонина завила кудри, из-за чего ее с трудом узнали даже самые преданные фанаты.
Вера Алдонина облачилась в маленькое черное платье, надев поверх него жакет с золотыми пуговицами.
«Открытие Музыкальной академии Ларисы Долиной! Лариса Александровна, спасибо огромное за приглашение и потрясающий вечер», — написала под фото с певицей и своей крестной Вера Алдонина.
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