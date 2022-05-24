Завила кудри и стала неузнаваемой: дочь покойной Началовой вышла в свет в маленьком черном платье

Вера Алдонина побывала на открытии Музыкальной академии своей крестной мамы Ларисы Долиной.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина в сопровождении бабушки и дедушки вышла в свет.

Наследница Началовой побывала на открытии Музыкальной академии своей крестной мамы, известной певицы Ларисы Долиной.

Снимком в компании звезды Вера Алдонина поделилась в микроблоге. В кадре она предстала в неожиданном образе. Вера Алдонина завила кудри, из-за чего ее с трудом узнали даже самые преданные фанаты.

Вера Алдонина облачилась в маленькое черное платье, надев поверх него жакет с золотыми пуговицами.

«Открытие Музыкальной академии Ларисы Долиной! Лариса Александровна, спасибо огромное за приглашение и потрясающий вечер», — написала под фото с певицей и своей крестной Вера Алдонина.

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