Просто куколка: дочь покойной Началовой покрасовалась в пудровом платье с пышной юбкой

Наследница Юлии Началовой, Вера Алдонина, предстала на сцене в нежном образе.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, как и в свое время ее мама, с раннего возраста покоряет сцену.

Вера Алдонина обладает вокальным талантом и даром актрисы. Пятнадцатилетняя школьница блестяще исполняет главные роли в мюзиклах, за что удостоилась грамоты как лучшая актриса театрального фестиваля.

В микроблоге Вера Алдонина рассказала о своей награде и показала свои снимки, на которых запечатлена в той или иной роли.

На одном из кадров Вера Алдонина предстала в кукольном образе. Дочь Юлии Началовой облачена в пудровое платье из органзы с пышной юбкой, на ногах изящные лодочки, а волосы красиво уложены.

Поклонники восхитились тем, как очаровательна дочь покойной Юлии Началовой и как она напоминает свою маму.

Напомним, Вера Алдонина однажды обращалась к фанатам с просьбой не сравнивать и не ассоциировать ее с покойной родительницей. Это ранит девочку.

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