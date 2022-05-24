«Лучшая актриса»: дочь покойной Юлии Началовой получила признание театрального фестиваля

Дочери покойной певицы Юлии Началовой — Вере Алдониной — пятнадцать лет. Девочка не раз признавалась, что ее мечта — стать актрисой.

Вера Алдонина занимается в театральной студии, активно выступает, играет в мюзиклах, поскольку, помимо актерского таланта, она обладает еще и роскошным голосом.

Дарование юной артистки было отмечено грамотой театрального «Фестиваля английской драмы».

Вера Алдонина рассказала о своих достижениях в микроблоге, показав грамоту, которую ей вручили в знак заслуг.

«Вере Алдониной, победившей в номинации «Лучшая актриса», — гласит надпись на грамоте.

Поклонники поздравили Веру Алдонину с победой, заявив, что она действительно достойна этого высокого звания.

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