«Что он был, что не был»: Вика Романец оттопталась по изменившему ей Антону Гусеву

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец пытается заглушить боль от измены Антона Гусева во Франции.

Брюнетка выбрала для отдыха шикарные места юга этой страны и демонстрирует всем, что находится в прекрасном настроении.

Общаясь с подписчиками, Вика Романец фактически назвала Антона Гусева пустым местом. И именно это обстоятельство помогает ей легко и безболезненно пережить разрыв и предстоящий развод с ним.

«Многие спрашивают: «Вика, как ты так быстро пережила развод?» А я понимаю, что он, что был, что его не было. Такое же состояние. Что он есть, что его нет, мне все равно офигенно. Я живу своей жизнью день ото дня. Просто, наверное, чуть стала добрее, потому что нет негатива в моей жизни. Просто, когда вы наполнены позитивными эмоциями, вы и делитесь этими эмоциями. Вы же видите, что у меня все более, чем офигенно», — поделилась Виктория Романец.

Напомним, ранее Вика Романец озвучила дату развода с Антоном Гусевым.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.