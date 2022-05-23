«Нет интереса к еде»: Вика Романец потеряла аппетит после измены Антона Гусева

Экс-участница «Дом-2» Вика Романец даже во Франции не может прийти в себя после удара в спину.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец в эти дни находится во Франции, где отдыхает на Лазурном берегу.

Некоторое время вместе с друзьями она провела в одном из курортных городков Прованса, а накануне переехала в Канны.

«Ничего нового, все те же порты и яхты в них», — поделилась Вика Романец.

На Юге Франции сейчас довольно жарко. Вика Романец призналась, что на каникулах почти ничего не ест.

«Я, кстати, ем один раз в день. Потеряла интерес к еде. Кто спрашивал по поводу моей фигуры», — рассказала Виктория Романец.

Она не стала уточнять, что стало причиной плохого аппетита — жаркая погода или стресс после измены Антона Гусева.

Напомним, во Францию Вика Романец улетела, уличив мужа в неверности. Вика надеется, что смена обстановки быстрее поможет ей забыть Гусева и прийти в себя после удара в спину.

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