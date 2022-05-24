Вика Романец из «Дома-2» озвучила дату развода с изменившим ей Антоном Гусевым

Ради этого экс-участница реалити-шоу Вика Романец готова прилететь из Франции в Россию.

Уличившая в измене мужа Антона Гусева Вика Романец сейчас отдыхает во Франции. Из одного курортного города этой страны она переезжает в другой.

Роскошная обстановка, вкусная еда, море и солнце помогают ей качественнее и быстрее забыть о предавшем ее Антоне Гусеве.

Правда, Вика Романец на днях прервет свои шикарные каникулы и вернется в Россию. Пауза нужна ей для того, чтобы отправиться в ЗАГС и оформить официальный развод с Антоном Гусевым.

Кстати, неверного мужа Вика Романец не заблокировала, так что Антон Гусев может наблюдать за деталями отдыха супруги. Более того, Вика дала понять, что общается с Антоном. Но исключительно на тему будущего развода.

«Нам первого июня в ЗАГС идти, — озвучила Романец дату развода с Гусевым. — Через голубя что ли согласовывать такие моменты?»

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