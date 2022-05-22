«Ресниц практически нет, губы сдулись»: Вика Романец показала, что с ней стало после измены Антона Гусева

Бывшие участники «Дома-2», супруги Антон Гусев и Вика Романец находятся в шаге от развода. Вика Романец уличила мужа в измене и не видит возможным находиться рядом с ним в связи с открывшимися обстоятельствами.
Чтобы побыстрее забыть изменщика, Вика Романец решила уехать из Москвы. Сейчас она вместе с друзьями находится во Франции.
Несколько дней Вика Романец чиллила в одном из курортных городков Прованса, а теперь намеревается сменить локацию и переехать в Канны.
В микроблоге Вика Романец пожаловалась, что солнце и бесконечное нахождение на пляже лишило ее былого лоска.
Вика Романец показала, как стала выглядеть через несколько дней безудержного отдыха.
«Выхожу к вам без фильтров. Ресниц у меня уже практически нет, губы сдулись, но зато есть идеальный загар. Брови выгорели. Еще бы! Так жариться на солнце», — рассказала Вика Романец поклонникам.
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