«Ресниц практически нет, губы сдулись»: Вика Романец показала, что с ней стало после измены Антона Гусева

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец уехала отдыхать во Францию, чтобы восстановиться и прийти в себя.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Антон Гусев и Вика Романец находятся в шаге от развода. Вика Романец уличила мужа в измене и не видит возможным находиться рядом с ним в связи с открывшимися обстоятельствами.

Чтобы побыстрее забыть изменщика, Вика Романец решила уехать из Москвы. Сейчас она вместе с друзьями находится во Франции.

Несколько дней Вика Романец чиллила в одном из курортных городков Прованса, а теперь намеревается сменить локацию и переехать в Канны.

В микроблоге Вика Романец пожаловалась, что солнце и бесконечное нахождение на пляже лишило ее былого лоска.

Вика Романец показала, как стала выглядеть через несколько дней безудержного отдыха.

«Выхожу к вам без фильтров. Ресниц у меня уже практически нет, губы сдулись, но зато есть идеальный загар. Брови выгорели. Еще бы! Так жариться на солнце», — рассказала Вика Романец поклонникам.

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