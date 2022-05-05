Кети Топурия в укороченных джинсах и модном кардигане предстала в гостях у Ольги Серябкиной

Солистка группы «А’Студио» решила навестить подругу. В прошлом году они обе стали мамами сыновей.

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже больше 15 лет выступает на сцене. Солистка группы «А’Студио» отличается не только вокальными данными, но и своим особым чувством стиля. Чаще всего стилисты восхищаются ее образами.

Артистка признавалась, что после первых родов похудела и вскоре стала носить наряды грузинских дизайнеров. Теперь она выпускает и свой бренд одежды.

Не так давно Топурия побывала в Грузии. Она увиделась с мамой и дала отдохнуть детям: дочке Оливии от первого брака и сыну Адаму, которого родила в прошлом году. Но на днях певица оказалась в Москве.

Она навестила свою подругу Ольгу Серябкину. Артистка покрасовалась в ее доме. Она предстала в укороченных джинсах и модном кардигане небесного цвета. Подруги сидели на кухне. Кети призналась, что была рада увидеть коллегу, которая порой пишет для нее песни.

Серябкина покрасовалась в костюме в пижамном стиле с рубашкой на запах. Она в прошлом году впервые стала мамой. Теперь певица растит сына Луку.

«Это дубль 155! Мы с Кети встретились и решили сообщить вам. Мы, кстати, еще позавчера виделись. Но мы виделись на съемке. Мы, кстати, ничего не сняли», — начала пояснять Серябкина. «А мы не знали, можно или нет! Скоро выйдет одна прекрасная передача!» — отметила солистка «А’Студио». «Да, можно сказать! Это была „Музыкальная интуиция“», — заявила ей подруга. «Ну это было очень весело! Мы реально поржали жестко, было весело. После съемки у меня в последнее время такого не было, что я выхожу и такая воодушевленная», — поделилась певица. «А все знаете, дело в чем? Она выиграла у меня много денег!» — сказала Ольга. «Нет! На самом деле, я тебя очень рада видеть», — заверила Кети.

Поклонники восхитились тем, как они выглядят. Многие отметили, что Топурия очень стройная. К слову, подружки договорились, что скоро познакомят своих детей.

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