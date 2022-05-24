«Не могу передать свое счастье»: Федор Стрелков со слезами на глазах предстал на руках с новорожденным сыном

Радостное событие произошло в этот вторник, 24 мая, в семье экс-участников «Дома-2» Аниты Кобелевой и Федора Стрелкова. На свет появился сын пары Марк.

Федор Стрелков присутствовал на родах и первым взял новорожденного малыша на руки.

Снимком с Марком Федя Стрелков поделился в микроблоге. Молодой отец так растрогался, что едва не расплакался, глядя на крошечного сына.

«Я не могу передать свое счастье. Мы — родители, Марк Федорович, добро пожаловать в наш мир. Мы с мамой тебя очень любим. Я не пожалел, что был рядом с женой, вы не представляете, какая она молодец. Спасибо за сына, Анита. Я очень сильно вас люблю», — написал в микроблоге Федор Стрелков.

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