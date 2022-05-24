«Горжусь своей женой»: Федор Стрелков из «Дома-2» трогательно поддержал Аниту Кобелеву во время родов

Первенец экс-участников реалити-шоу Федора Стрелкова и Аниты Кобелевой появится на свет в самое ближайшее время.

Накануне экс-участница «Дома-2» Анита Кобелева отправилась в клинику, врачам которой доверила принимать у нее роды.

Важный процесс начался утром этого вторника, 24 мая. К началу родов в клинику приехал будущий отец, муж Аниты, экс-участник «Дома-2» Федор Стрелков.

Он трогательно поддержал рожающую жену. Федя Стрелков ни на минуту не отходил от Аниты, был рядом во время схваток, дышал в унисон с ней.

В микроблоге Федор Стрелков показал один из трепетных моментов. У Аниты схватки, он рядом, гладит и обнимает жену, восхищаясь тем, как мужественно она справляется с болью.

«Я очень горжусь своей женой. Она сильная женщина. Давайте вместе поддержим ее», — написал под видео Федор Стрелков.

Напомним, Анита Кобелева и Федор Стрелков готовятся к рождению сына. Пара уже давно рассекретила имя малыша. Будущие родители назовут сына Марком.

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