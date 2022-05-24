Федор Стрелков и Анита Кобелева из «Дома-2» впервые стали родителями

Пара экс-участников проекта принимает поздравления с появлением наследника на свет.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Федор Стрелков и Анита Кобелева стали родителями очаровательного малыша. Только что стало известно, что у пары родился сын Марк.

О прекрасном событии в своем микроблоге сообщил счастливый папочка Федор Стрелков. Он поделился снимком с новорожденным сыном.

«Спасибо моей любимой жене», — написал Федор Стрелков под фото.

Он поддерживал Аниту Кобелеву во время родов и делился с поклонниками деталями происходящего.

Стоит отметить, что Федор Стрелков и Анита Кобелева не делали тайны из того, что связано с пополнением в их семействе. Подписчики узнали о беременности Аниты на самых ранних сроках.

Немного позже Анита Кобелева и Федор Стрелков объявили, что у них будет сын и что назовут его Марком. За полтора месяца до рождения сына, 25 февраля 2022 года, Федор Стрелков и Анита Кобелева стали мужем и женой.

Напомним, этой весной дети появились уже у троих экс-участниц «Дома-2». Мамами стали Алена Рапунцель, Марго Овсянникова, Вика Цатурян, а теперь и Анита Кобелева.

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