«Мы сделали это»: Федя Стрелков и Анита Кобелева из «Дома-2» показали лицо новорожденного сына

Прекрасное событие произошло в семье экс-участников «Дома-2» Феди Стрелкова и Аниты Кобелевой.

В этот вторник, 24 мая, пара впервые стала родителями. На свет появился сын Стрелкова и Кобелевой — Марк.

Делать интригу и закрывать лицо мальчика Федор и Анита не стали. Как только малыш появился на свет, Анита Кобелева поделилась в телеграм-канале трогательным снимком.

В кадре она и Федор Стрелков позируют вместе с новорожденным сыном. Лицо крохи отлично видно.

«Мы сделали это. Обо всем чуть позже», — написала под фото Анита Кобелева.

Ранее в микроблоге снимок с новорожденным сыном на руках разместил Федор Стрелков.

«Я счастливый отец. Спасибо моей любимой жене», — написал под снимком Федя Стрелков.

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