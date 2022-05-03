Пудровый костюм, темные волосики: Федор Стрелков поделился нежным фото, на котором держит кроху на руках

Бывшие участники «Дома-2», супруги Федор Стрелков и Анита Кобелева на днях впервые станут родителями.

Сын пары появится на свет уже в самое ближайшее время. Федя и Анита уже подготовили для новорожденного сына кроватку, коляску, игрушки и красивую одежду.

Ну а пока малыш еще не появился на свет, Анита Кобелева и Федор Стрелков с удовольствием нянчатся с маленьким ребенком своих друзей.

В микроблоге Федя Стрелков поделился снимком, на котором предстал с крохой на руках. Судя по наряду, это девочка. Ребенок облачен в пудровый костюм, у него густые темные волосы.

Федя Стрелков нежно прижимает кроху к груди и с теплотой смотрит на малышку.

«К нам приехали гости», — подписал он трогательный кадр.

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