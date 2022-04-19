Блондин – в бабушку: Алена Рапунцель подловила, как ее мама укачивает маленького внука

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Григорьевская живет вместе с дочкой и активно помогает ей воспитывать сыновей.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель – дважды мама. Ее старшему сыну Богдану в феврале исполнилось три года, а младшему, имени которого Алена пока не озвучила, всего один месяц.

Вместе с Аленой Рапунцель и ее семьей живет мама Татьяна Григорьевская. Она занята тем, что помогает дочери растить двух сыновей. Татьяна Григорьевская полностью растворилась в своих любимых внуках.

В микроблоге Алена Рапунцель показала, как Татьяна Владимировна нянчится с ее маленьким сыном.

Бабушка нежно держит малыша на руках и поет ему веселую песенку, о каком мужчине она мечтает.

Татьяна Григорьевская – блондинка. Внук, судя по всему, пошел в бабушку цветом волос. В кадре хорошо видна его голова. У малыша светлые волосы.

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