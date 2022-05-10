«Как будто Юля поет»: дочь покойной Началовой покрасовалась на сцене в платье оттенка гранатов

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина с уверенностью покоряет музыкальный Олимп.

15-летняя наследница рано ушедшей из жизни Началовой демонстрирует вокальный и артистический талант.

В Сети распространяется видео, на котором запечатлен фрагмент выступления Веры Алдониной на концерте, посвященном 9 мая. Мероприятие проходило в Музее Победы, и Вера Алдонина пронзительно исполнила песню о событиях страшного времени.

На сцену она вышла в платье оттенка гранатов, которое подчеркнуло ее тонкий стан и хрупкую фигуру.

Подписчики восхитились тем, как талантливо Вера Алдонина исполнила композицию, заявив, что у нее – голос мамы, Юлии Началовой.

«Спасибо Юлии за доченьку! До слез», «А голос мамы», «Какая умничка. Слушаешь, как будто Юля поет!», «Надо же, как голос свой дочке передала», «В голосе Юля звучит», — высказались в Сети.

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