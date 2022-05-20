Девушка в красном: повзрослевшая дочь покойной Юлии Началовой предстала в струящемся платье в пол

Вера Алдонина вышла на сцену в умопомрачительном наряде.

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной 15 с половиной лет. Из хорошенькой девочки она успела превратиться в красивую девушку.

Вера Алдонина унаследовала не только эффектную внешность своей покойной мамы, но и ее талант.

Дочь Юлии Началовой прекрасно поет и обладает даром актрисы. Вера Алдонина часто выходит на сцену, эффектную и талантливую девушку задействуют в школьных театральных постановках и мюзиклах.

На этот раз в Сеть попало фото, на котором Вера Алдонина предстала на сцене в компании других школьниц. Вероятно, это фрагмент выступления. Вера Алдонина облачена в роскошное платье в пол пурпурного оттенка.

Поклонники восхитились красотой и грацией дочери Юлии Началовой и сделали Вере массу комплиментов.

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