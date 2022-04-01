Волосы стали короче, улыбка грустнее: как выглядит подросшая дочка ныне покойной Юлии Началовой

В марте исполнилось три года, как ушла из жизни известная певица Юлия Началова. Тогда ее дочери Вере Алдониной было всего двенадцать лет.

Сейчас Вере пятнадцать, и она демонстрирует, что унаследовала творческий талант своей звездной мамы и ее красоту.

Вера Алдонина прекрасно поет и мечтает стать актрисой. Первые шаги на сцене Верочка уже делает.

В Сети появилась информация о том, что дочь Юлии Началовой получила диплом Всероссийского театрального фестиваля за роль Эльзы в спектакле «Холодное сердце».

«22-26 марта ученики театральной студии школы «Интеграция XXI век» приняли участие во Всероссийском театральном фестивале-лаборатории «Учебная сцена». Лучшая женская роль — Алдонина Вера (роль Эльзы, спектакль «Холодное сердце»)», — говорится в сообщение школы.

Публикация сопровождена снимком, на котором предстала повзрослевшая Вера Алдонина с дипломом в руке и грустной улыбкой на лице. Вера немного изменила прическу. Волосы стали короче и чуть темнее, чем были раньше.

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