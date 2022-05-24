А как же Украина? Барских после гастролей в США устроил чес по городам Германии

Также сообщается, что Макс Барских собирается выступить с концертами в Польше.

Сейчас уже совершенно очевидно стало, что Макс Барских обманул свих поклонников, когда заявил, что собирается на фронт.

Почти два месяца назад он сфотографировался в гимнастерке и с автоматом и сказал, что в настоящий момент проходит обучение. И буквально через две недели пополнит ряды украинской армии.

Однако позже артист вместо фронта выбрал США, где выступил на музыкальном фестивале. Теперь в своих социальных сетях он пиарит свои концерты в Германии, где быстренько организовал целый тур с конца мая по 6 июня. Впереди у Макса Барских ожидаются концерты в Ганновере, Берлине, Дортмунде, Оффенбахе, Беблингене.

Кроме того, СМИ пишут, что Барских запланировал гастроли в Польше. Похоже, что артист не скоро появится на Украине, если появится вообще.

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