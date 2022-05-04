«А погоны где на гимнастерке?»: опозорившийся Барских сообщил, что он так и не ушел на фронт

Публика удивляется, когда же закончатся «две недели» Макса Барских, и он все-таки отправится маршировать в кирзачах и с автоматом.

Макс Барских не устает поливать грязью россиян из Киева. При этом артист не разбирает – кто в чем виноват, просто срывается на всех людей, которые живут на территории РФ.

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Фолловеры артиста напомнили ему, что именно за счет россиян он стал популярен и заработал неплохое состояние. На это Барских парировал, что он певец европейский, а деньги за непроведенные концерты он возвращать не намерен.

Поклонники в ответ спросили у Макса, почему он сам не идет на фронт. И тот заверил – пойдет, для убедительности сделал несколько фотокадров для соцсетей в форме и с автоматом в руках. Он сообщил, что сейчас проходит обучение и через две недели встанет в строй.

Прошел месяц. Макс Барских по-прежнему активен в Сети, на фронте его не видать. Вместо этого стало известно, что артист собирается на гастроли в США.

Полнейшее недоумение подписчики Макса Барских испытали, когда увидели его на видео в личном блоге. Певец ехал в дорогом авто по улицам Киева (так он сказал), облачившись в гимнастерку без погон и заверял, что он в городе.

«А форму зачем напялил в городе? Не позорься!», «Машинку небось за счет россиян купил? Тебе не позорно на ней ездить и своих же зрителей смешивать с грязью?», «Где погоны на форме, чудило?», «А чего не в танке?» — написали люди в комментариях.

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