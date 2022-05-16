Барских вместо армии укатил на гастроли в Америку и уже появился на местном ТВ

Артист так и не сдержал свое обещание уйти на фронт.

Украинский певец Макс Барских с начала известных событий очень рьяно пустился ругать своих бывших зрителей на территории России. Под его острый глагол попадали не только те, кто занят в событиях, но и просто люди, которые живут на территории РФ.

При этом артист отказался возвращать россиянам деньги за билеты на его отмененные концерты. В ответ люди стали писать ему в социальных сетях, что за Родину по-другому болеют: молча идут на фронт.

Макс Барских тут же нацепил армейскую форму без погон взял в руки автомат и стал в таком виде фотографироваться, уверяя, что проходит обучение и через пару недель все-таки отправится маршировать в кирзачах.

Однако по прошествии указанного времени он никуда не отправился, а сейчас, спустя полтора месяца, улетел в Америку на музыкальный фестиваль Billboard MusicCon. На сцену он, конечно же, вышел в костюме, напоминающем армейскую форму. Судя по его публикациям в социальных сетях, Барских уже успел отметиться на местном ТВ в Лас-Вегасе.

Далее Макс Барских, скорее всего, улетит на гастроли в Польшу.

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