А Украина подождет: Макс Барских после США отправится на гастроли в Польшу

Публика никак не дождется, когда же певец выполнит обещанное — уйдет на фронт.

Макс Барских после позорного известия из США, когда его афиши обнаружили в Лас-Вегасе, решил больше не таить своих зарубежных гастролей.

До этого певец, напомним, собирался уйти в армию и даже якобы прошел обучение. Только вот дальше фото в гимнастерке без погон у артиста дело не доходит.

Пока не совсем понятно, как музыкант собирается выехать из Украины, ведь мужскому населению запрещено покидать пределы страны. Но Барских открыто заявил, что после Америки собирается отправиться на гастроли в Польшу.

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