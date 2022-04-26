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Нарядная куколка и робот-пылесос: Проскурякова засветила любопытную дочку в домашней обстановке

Жена Игоря Николаева показала убранство своей квартиры после премьеры спектакля.

Нарядная куколка и робот-пылесос: Проскурякова засветила любопытную дочку в домашней обстановке
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото: Global Look Press

39-летняя жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова своим опытом доказывает, что начать воплощать свою мечту в реальность никогда не поздно.

Только в этом году она закончила ГИТИС и чуть раньше стала активно строить карьеру именно на актерском поприще, снявшись в нескольких фильмах, включая известный сериал «Чикатило». Кроме того, Юлия стала выходить на театральную сцену.

Накануне состоялась премьера спектакля «Утиная охота» в московском Центральном Доме работников искусств.

В своем телеграме она засветила свою квартиру после спектакля, всю уставленную букетами цветов. В кадр также попала ее и Николаева дочка Ника. Нарядная после маминого выступления она с любопытством изучала робот-пылесос.

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