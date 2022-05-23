Проскурякова в пудровом платье и золотистых лодочках появилась на вечеринке с Николаевым

Юлия Проскурякова уже почти 12 лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара не скрывает, что любит проводить время вместе. У них подрастает дочка Вероника. Именно наследнице они стараются посвящать все свободное время.

Супруги раньше часто путешествовали и даже вместе выступали на сцене. Они даже были в гостях у Аллы Пугачевой. Но после отъезда Примадонны влюбленные стали реже выходить в свет.

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Однако накануне Наталья Подольская устроила большой праздник по случаю своего 40-летия. Вечеринка была масштабной, так как день рождения отмечала и ее сестра-двойняшка. Именинницы были в белых мини-платьях.

А вот Проскурякова предпочла облачиться в пудровое струящееся платье и белый жакет. Нежный образ дополнили золотистые лодочки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. А вот Николаев был в джинсах и черном пиджаке.

«Вчера, мы с Игорем Николаевым, побывали на дне рождения двух замечательных девчонок — Наташи и Юлианны. Спасибо за чудесный вечер и прекрасное настроение! Еще раз с днем рождения, красотки наши!» — написала Юлия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали пару комплиментами. «Красивые! Юленька просто огонь!», «Будьте счастливы», «Какие элегантные», «Классные такие», «Ой, Юленька просто шикарная тут», «Обожаю вашу пару», «Ну что за красотка! Платье так вам идет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Юлия тоже летом отметит 40-летие.

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