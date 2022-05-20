«Неприлично громко любить»: сбежавший из страны Ровшан Аскеров высказался о патриотизме

Сбежавший из России знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сейчас скрывается в Азербайджане. На него завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. А 11 мая объявили в розыск.

Из России Аскеров сбежал буквально с тем, что попало под руку, свалив все в первый попавшийся чемодан. И уже сделал из своего нового места жительства ряд признаний. К примеру, он встал на защиту уехавших из России звезд, упрекнув тех, кто их осуждает, в пиаре за чужой счет.

«Родину надо любить тихо. Это как любовь к женщине — все интимно. Вы же не занимаетесь сексом с девушкой на Красной площади. Неприлично громко любить Родину!» — приводит слова Аскерова «СтарХит».

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