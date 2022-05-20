«Схватив первый попавшийся чемодан»: объявленный в розыск знаток «Что? Где? Когда?» Аскеров рассказал, как сбежал из России

В начале мая в отношении знатока «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова было возбуждено уголовное дело. Интеллектуал подозревается в реабилитации нацизма, что предполагает статья 354.1 УК РФ, а именно четвертая ее часть.

Дело в том, что Аскеров опубликовал у себя в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Аскеров спешно покинул Россию и сейчас обосновался в Азербайджане. Причем, судя по патетике высказываний, которые делает Ровшан, он сбежал с сожалением. Однако, по-другому он не мог поступить.

«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — цитирует Аскерова «СтарХит».

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