Наталья Фриске в свое время была часть группы «Блестящие». Ее за руку вывела на сцену сестра Жанна Фриске. Но она недолго была певицей и предпочла просто работать в салоне красоты. А вот Жанна построила успешную карьеру, но умерла в 40 лет.

До сих пор семья тяжело переживает эту утрату. Но в этом году у них произошло радостное событие. Наталья впервые стала мамой. Она родила дочку Луну в одной из столичных клиник.

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Поклонники восхитились тем, что Фриске одна воспитывает ребенка. Еще во время беременности она рассталась с отцом малышки. Примечательно, что первый месяц с уходом за крохой ей помогали родители.

Они были рады понянчится с внучкой. А теперь Наталья вернулась в свою квартиру. Она находится в декретном отпуске, поэтому все время находится с Луной. На этот раз новоиспеченная мама поделилась кадрами с прогулки. Она облачилась в косуху, а вот от макияжа отказалась. С коляской Фриске прошлась по зеленому лесу.

«Прогулки в лесу — это волшебно! Поют птички, листва шуршит — такое спокойствие», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие признались, что мечтают увидеть ее наследницу. «Красотка-мамочка», «А какие глаза у мамочки! Гуляйте и наслаждайтесь, хоть весна и затянулась», «Как приятно посмотреть на Наташеньку с доченькой Луночкой в колясочке», «Ты прекрасна», «Такая красотка», «Выглядишь просто прекрасно», «Ну что за чудесная дама», — прокомментировали пост подписчики.

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