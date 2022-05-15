В сливочно-бежевых тонах: сестра Жанны Фриске похвасталась модными обновками для дочери

В гардеробе месячной наследницы Натальи Фриске малышки Луны появилась даже чалма.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья наслаждается материнством.

Она получает удовольствие от каждой минуты, проведенной с долгожданной дочкой Луной.

Наталья Фриске выбирает для малышки самые красивые и модные наряды.

В микроблоге молодая мама похвасталась обновками Луны на лето. Боди, носочки, салфетка, повязки на голову и даже чалма – все в трендовых сливочно-бежевых тонах.

«Мягонькое все такое, — приговаривала, показывая вещи для Луны Наталья Фриске. — Прелесть. Летом то, что надо. Повязочки, это все мы очень любим. Носочки — смотрите, какие красивые».

Напомним, дочка Натальи Фриске появилась на свет в начале апреля. Через несколько дней после рождения малышки Наталья Фриске отметила свое 36-летие.

Девочка Луна стала первым ее ребенком. Наталья, давно мечтавшая о материнстве, сейчас чувствует себя очень счастливой.

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