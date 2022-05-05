«Счастливая»: Наталья Фриске показала, как бабушка держит внучку на руках в ресторане

Наталья Фриске была очень близка с сестрой Жанной, которая смогла стать успешной певицей. Однако экс-солистка группы «Блестящие» рано ушла из жизни. Омрачило ситуацию и то, что сын артистки Платон уже несколько лет не видел бабушку и дедушку.

Папа мальчика Дмитрий Шепелев находится с ними в ссоре. Примечательно, что этой весной в звездной семье произошло радостное событие. Сестра певицы стала мамой.

Фриске не скрывала, что мечтала о ребенке. Когда она была в браке, то у нее не получалось забеременеть. Уже после развода и романа с новым возлюбленным она сообщила, что ждет малыша.

В одной из столичных клиник Наталья родила дочку, которую назвала Луной. Примечательно, что теперь она живет с ребенком у родителей, которые заранее обустроили детскую и помогают ей со всеми хлопотами.

Недавно Фриске ездила с наследницей в гости. А вот 5 мая она отправилась в ресторан со своей мамой Ольга Копыловой. В соцсети новоиспеченная мама поделилась кадрами, на которых бабушка держит на руках внучку, завернутую в конверт пудрового цвета.

«Счастливая бабушка», — отметила Наталья.

Поклонники восхитились тем, как выглядит ее мама. Многие уверены, что теперь родители Жанны более счастливы. «Это мило», «Так долго ждали этого», «Наконец-то смогут нянчить внучку», «Ох, как трогательно», — стали писать пользователи Сети.

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