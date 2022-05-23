Любопытная малышка: Наталья Фриске засняла маленькую дочку в кроватке перед сном

Наталья Фриске уже давно работает в салоне красоты. Она пробовала стать певицей и даже выступала с группой «Блестящие», но карьеру там построить ей не захотелось.

А вот ее сестра Жанна Фриске была популярной исполнительницей, но умерла в 40 лет. Для звездной семьи это стало большой утратой. Но Наталья мечтала о большой семье и недавно стала мамой. Она родила дочку Луну.

Новоиспеченная мама первый месяц жила у родителей. Они помогали ей нянчить кроху. А вот с отцом ребенка Фриске рассталась еще во время беременности.

Она находится в декретном отпуске, поэтому часто гуляет с малышкой и берет ее с собой, если идет в гости. Наталья готовится покрестить наследницу. А накануне она поделилась трогательным кадром, засняв дочку перед сном в кроватке. Луна наблюдала за картинками на ночнике.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что девочка быстро растет. Ее осыпали комплиментами. «Сладкая такая девочка», «А деткам такое нравится очень», «Как у нее уже волосы отрасли», «Ну что за лапочка», «Чудесная дочка у вас», «Жизнь прям наполнилась с появлением ребенка! Видно, как вы счастливы», «Хочется уже увидеть ее личико», — прокомментировали пост подписчики.

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