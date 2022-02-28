«В радости и печали»: Федя Стрелков из «Дома-2» женился на беременной Аните Кобелевой

Экс-участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева сыграли тайную свадьбу. В микроблоге Анита Кобелева показала видео из ЗАГСа, на котором запечатлены моменты их бракосочетания.

Событие произошло в минувшую пятницу, 25 февраля. Интересно, что в этот день 44 года назад вступили в брак родители Федора Стрелкова. Экс-участник выбрал именно эту дату, поскольку хочет, чтобы и его семья жила долго и счастливо.

«Мне очень повезло с тобой, Федор Стрелков. Спасибо судьбе, Вселенной, Богу. Встретив тебя, я познала смысл настоящей любви. Я буду чтить и уважать тебя! Я буду любить тебя в радости и печали. Обещаю, что буду верной тебе душой и телом. Обещаю быть твоею навек. Я только твоя», — написала под видео из ЗАГСа Анита Кобелева.

Анита Кобелева выбрала для бракосочетания белый брючный костюм с просторным жакетом, под которым спрятала округлившийся животик.

Анита находится на приличном сроке беременности и в конце весны подарит Феде Стрелкову наследника.

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