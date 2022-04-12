«Это то, что я хотела»: беременная жена Феди Стрелкова купила «Порше» накануне родов

Бывшая участница «Дома-2» Анита Кобелева в эти дни чувствует себя самой счастливой — она ждет ребенка от любимого мужчины Федора Стрелкова.

А теперь еще и стала обладательницей машины своей мечты — нового «Порше».

В микроблоге беременная Анита Кобелева поделилась видео, на котором запечатлена в салоне новенького автомобиля вместе с Федором Стрелковым. Пара несется на машине по Москве.

«Это то, что я хотела. Любимый, спасибо тебе за все. Вместе мы команда», — поблагодарила Анита Федю за поддержку.

Напомним, Анита Кобелева и Федор Стрелков в феврале вступили в брак, а в конце апреля впервые станут родителями. Пара ждет мальчика, которого назовет Марком.

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