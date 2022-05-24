«Евровидение» открывает новые грани»: Илья Авербух расхвалил популярный песенный конкурс

Как отметил хореограф, ему понравился конкурс, который проходил в столице.

Хореограф Илья Авербух заявил, что не смотрел последнее «Евровидение», хотя старается это регулярно делать с точки зрения продакшена.

«Евровидение» все-таки задает моду, это один из хедлайнеров массовой культуры. Как Олимпийские игры дают тренд на следующее четырехлетие с точки зрения презентации, так и тут. Например, Олимпиада в Китае задала тренд на минимализм, все должно быть просто. Так и каждое «Евровидение» открывает новые грани». Илья Авербух

При этом Авербух заметил, что в этом году конкурс было смотреть неинтересно из-за внутреннего барьера. По его словам, самое блестящее «Евровидение» прошло больше десяти лет назад в Москве. Он помнит его открытие, когда Дима Билан «бежал по дорожке», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Россию в этом году не допустили до «Евровидения». Причиной стали события на Украине.

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