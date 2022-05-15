«Пришел, сдаюсь!»: 40-летний Дима Билан все-таки сходил в ЗАГС

В этом году Дима Билан засветился с трогательными видео в слезах. Артист признался, что испытывает на себе влияние кризиса среднего возраста и переоценивает свою жизнь.

Артист понял, что слишком много работал и кроме карьеры ничем, по сути, не жил. Между тем в декабре Диме Билану исполнилось уже 40 лет, он никогда не был женат, детей не имеет.

Но неужели артист на самом деле тайно женился? В личном блоге он выставил фото у ЗАГСа со словами: «Пришел, сдаюсь!»

Что это значит музыкант так и не пояснил. Стоит отметить, что невесты рядом не было видно, только несколько девушек за спиной. Впрочем, не исключено, что невеста Билана просто не захотела светиться на публике.

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