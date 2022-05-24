«Это просто товарищеские подколы»: Илья Авербух высказался о шутках в свой адрес Алексея Ягудина

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro высказался о своих отношениях с фигуристом Алексеем Ягудиным, который ранее подшутил над ним.

«С Ягудиным у нас нет никакого конфликта. Это просто товарищеские подколы». Илья Авербух

Также Илья Авербух вспомнил, как они недавно посетили Оленегорск в Мурманской области. «Уже мало уголочков земли российской, где мы не выступали. В Оленегорск мы приезжаем уже второй год подряд. Конечно, это большое событие для жителей. Дело в том, что многие звезды объезжают их стороной. Но мы приехали. Этот праздник им запомнится надолго», — заметил Авербух.

По словам Ильи Авербуха, сейчас в Оленегорске — полярный день. «Тема полярного дня у меня, кстати, продолжается. Я улетаю в Дудинку недалеко от Норильска. Там также полярный день. Мы много путешествуем по нашей стране», — заметил Авербух.

Напомним, что на пресс-конференции в Оленегорске Алексей Ягудин заявил, обращаясь к Илье Авербуху: «Ты меня таскаешь на пресс-конференции с собой, чтобы я как-то вытягивал», — сказал фигурист, намекнув, что без него встречи с журналистами были бы скучны и никому не интересны.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.