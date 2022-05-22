«Таскаешь на пресс-конференции, чтобы я как-то вытягивал»: Ягудин грубо ответил Авербуху

Звезды посетили город Оленегорск в Мурманской области, где было организовано ледовое шоу.

Фигурист Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух устроили перебранку на пресс-конференции перед ледовым шоу в Оленегорске Мурманской области.

«Во-первых, я поздравляю всех с Днем полярника», — заявил Алексей Ягудин, когда ему дали слово.

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«Подготовился», — отшутился Илья Авербух.

«Поэтому ты меня и таскаешь на пресс-конференции с собой, чтобы я как-то вытягивал». Алексей Ягудин

Напомним, что город Оленегорск находится в 94 километрах к югу от Мурманска. Его население не превышает двадцать тысяч человек. Шоу Ильи Авербуха посетили свыше двух тысяч местных жителей.

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