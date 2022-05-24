Тимати угодил маме: Симона Юнусова впервые восхитилась новой возлюбленной рэпера

Рэпер отдохнул на Мальдивах с Валей Ивановой и своей родительницей. Примечательно, что Симона Юнусова оценила точеную фигуру модели.

Тимати уже много лет носит статус завидного холостяка. Примечательно, что он уже стал папой двоих детей. У него подрастает дочка Алиса от модели Алены Шишковой.

А вот участница конкурсов красоты Анастасия Решетова прожила с ним около пяти лет и подарила сына Ратмира. Однако вскоре после родов артист бросал своих пассий. Идти в ЗАГС он не торопится, предпочитая быть свободным.

Но недавно Тимати впервые появился на публике с новой возлюбленной. Он вышел в свет с Валей Ивановой. А потом рэпер провел время на Мальдивах с избранницей, детьми и своей мамой Симоной Юнусовой.

Примечательно, что родительница звезды тепло относится к Шишковой, а вот с Решетовой она была достаточно холодна, что всегда замечали поклонники. Но Иванова, по всей видимости, нашла к ней подход и приглянулась к возможной будущей свекрови.

Симона опубликовала фото с Валей и восхитилась тем, как она выглядит. Ей также польстило, что подписчики стали сравнивать их и нашли сходства.

«Ну, что! Все красотки с точеными фигурками разъехались, наступило мое время! На самом деле, девчонки, вы такие классные, глаз не оторвать! Я уже скучаю! Обещать не буду, чтобы не „сесть в лужу“, но постараюсь сделать хоть что-то, чтобы не портить вам фотки! Всем счастливого пути и легкой дороги, хоть вы и „ведьмы“! С такими фигурами, как у вас, моя нервная система начинает давать сбой!», — написала звезда.

Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Юнусова еще так быстро не принимала избранниц сына. «И почему многие Вас считают злой свекровью, вообще бы не сказала, вполне можно поладить», «А она похожа на вас», «Просто красотки!» — стали писать подписчики.

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