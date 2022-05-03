«Сталкивается со страшным грохотом!»: мама Тимати рассказала о сложном характере внучки Алисы

Девочка родилась в семье шоумена и его бывшей возлюбленной Алены Шишковой.

Родительница исполнителя Тимати – Симона Юнусова – разместила в своем микроблоге рассказ о непростом характере внучки Алисы.

Юнусова отметила, что ее любимая внучка очень похожа на своего знаменитого отца. И этим девочка усложняет взаимоотношения с папой. Тимати и Алиса – очень сильные личности со своими идеями, которые они готовы отстаивать до последнего. Поэтому ссоры в такой ситуации неизбежны.

Сама Симона помогает двум родным людям находить гармонию в общении.

«Таких похожих людей я еще не встречала (не только внешне). Подобное сталкивается со страшным грохотом! Я не завидую папе, особенно в подростковом возрасте, но это будет уже совсем другая история… Мне просто необходимо жить долго, чтобы нивелировать эти два бурных потока, которые будут притягиваться любовью и тут же отталкиваться одинаковыми характерами», — рассказала Симона Юнусова в своих социальных сетях.

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Напомним, на днях отец Алисы Юнусовой – шоумен Тимати – появился на концерте Филиппа Киркорова с новой девушкой. Знаменитость подтвердил свои отношения с моделью Валентиной Ивановой.

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