Больше не скрывает: Тимати привел свою новую девушку на концерт Филиппа Киркорова

Шоумен Тимати официально показал свою новую девушку. Ею, как и предполагали поклонники, является модель Валентина Иванова.

Возлюбленные прошлись за руку во время концерта в честь юбилея Филиппа Киркорова. Тимати в белоснежном костюме и кожаной куртке коричневого цвета дополнил образ дерзкого шоумена беретом с козырьком. А его возлюбленная предпочла черный корсетный топ и узкие брюки с высокими сапогами.

Поклонники Тимати уже давно вычислили, что знаменитость встречается с моделью Валентиной Ивановой. У влюбленных совпадали геолокации в социальных сетях. Потом фанаты и вовсе стали писать комментарии о том, что видели их вместе.

В день рождения артиста и коллеги Тимати – Филиппа Киркорова – пара перестала скрывать свои отношения. Ролик с выходом пары опубликовали super.ru.

Напомним, ранее Тимати сводил в свой ресторан Филиппа Киркорова. Артисты позировали при входе в заведение в модных образах. Тимати и Киркоров отдали предпочтение оверсайзным костюмам, которые так популярны в последнее время.

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